Masih Ingat Lagu Semua Tentang Kita? Ada di Album Perdana Peterpan dan Nama Ariel dkk Kian Dikenal

TRIBUN-TIMUR.COM - Nostalgia kembali ke tahun 2000-an.

Semoga kalian masih ingat lagu Semua Tentang Kita yang dipopulerkan Peterpan (kini bernama NOAH).

Lagu Semua Tentang Kita salah satu singel di dalam album berjudul Taman Langit.

Taman Langit merupakan album studio pertama Peterpan yang dirilis pada tahun 2003 melalui Musica Studio's.

Singel dari album ini diantaranya adalah "Sahabat", "Semua Tentang Kita", "Topeng", "Aku & Bintang", "Yang Terdalam", dan "Kita Tertawa".

Album ini sukses terjual lebih dari 650 ribu kopi di Indonesia.

Berikut chord gitar lagu Semua Tentang Kita

Intro: C G Am Em F C Am G [2x]

Chorus:



C G Am Em

Waktu Terasa Semakin Berlalu

F C Am G

Tinggalkan Cerita Tentang Kita

C G Am Em

Akan Tiada Lagi Kini Tawamu

F C Am G

Tuk Hapuskan Semua Sepi Di Hati