10 Manfaat Pepaya untuk Kesehatan, Mengurangi Risiko Kanker hingga Menjaga Kestabilan Gula Darah

TRIBUN-TIMUR.COM - Pepaya merupakan buah sehat yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.

Mulai dari mengurangi risiko kanker hingga menjaga kestabilan gula darah.

Berikut selengkapnya!

Pepaya kaya akan serat dan vitamin.

Melansir Healhline, buah yang aslinya berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko Selatan ini mengandung enzim papain.

Enzim ini dapat memecah rantai protein keras yang ditemukan dalam otot daging.

Sehingga, buah pepaya jamak digunakan untuk melunakkan daging.

Dalam satu buah pepaya kecil seberat 152 gram, terdapat kalori sebanyak 59 kkal, karbohidrat sebanyak 15 gram, dan satu gram protein.

Buah pepaya juga kaya akan vitamin dan mineral penting bagi tubuh. Dalam takaran sama, pepaya dapat mencukupi:

157 % kebutuhan vitamin C per hari, 55 % kebutuhan vitamin A per hari, 14 % kebutuhan folat per hari, dan 11 % kalium per hari.