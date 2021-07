Warga Makassar Serbu PasarTerong, Keluhkan Kenaikan Harga Daging Ayam dari Rp40 Ribu jadi Rp 55 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sehari jelang lebaran Iduladha 1442, kepadatan pengunjung terjadi di Pasar Terong, Jl Masjid Raya, Kecamatan Bontoala, Makassar, Senin (19/7/2021) sore.

Pantauan dari Jl Gunung Bawakaraeng, antrean panjang pengunjung tampak mengular.

Nyaris tidak terlihat adanya jaga jarak antar pengunjung.

Meski terlihat ramai, kebanyakan pengunjung terlihat mengenakan masker.

Tapi tidak dengan kebanyakan penjual. Hanya beberapa penjual yang tampak mengenakan masker.

Di dalam areal pasar, kebanyakan pengunjung berburu daging ayam dan aneka bahan kebutuhan dapur.

Ilham (35) satu dari sejumlah penjual daging ayam yang dihampiri mengatakan, tidak ada lonjakan harga yang signifikan.

"Sekarang Rp 55 per ekor. Naik Rp 5 ribu per ekor, sebelum-sebelumnya Rp 40-50 per ekor," kata Ilham yang berjualan ayam ras.

Hal senada diungkapkan, penjual ayam potong Safaruddin (24).

Menurutnya, momen lebaran Idul Adha tidak begitu mempengaruhi harga jual daging ayam di pasaran.