Rayakan Pekan NAIDOC Secara Virtual, Kedubes Australia Ajak Penonton Jelajah Sejarah Suku Aborigin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kedutaan Besar Australia di Jakarta bersama Konsulat Jenderal Australia di Makassar tetap menggelar pekan NAIDOC meski pandemi covid-19.

Pekan NAIDOC adalah kegiatan merayakan sejarah, budaya, dan pencapaian masyarakat Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres .

Pekan NAIDOC kali ini dikemas secara virtual lewat tur pameran seni temporer Museum Nasional Australia. Yidaki: Didjeridu and the Sound of Australa.

Tema yang diambil 'Heal Country' atau menyembuhkan negara.

Tema tersebut diambil menyesuaikan dengan kondisi dunia saat ini yang dilanda pandemi covid-19 termasuk Australia.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Kuratorial Pengetahuan Adat, Museum Nasional Australia, Margo Neale.

"Kami mengalami kebakaran, bencana banjir, hingga COVID-19. Orang Aborigin yang tinggal ratusan tahun di Australia selalu merawat bumi," kata Margo Neale saat konferensi pers dengan awak media, Kamis (15/7/2021) .

Margo Neale menjelaskan, lewat tur virtual pameran seni temporer Museum Nasional Australia. Yidaki: Didjeridu and the Sound of Australa, penonton diperkenalkan soal sejarah pertemuan warga aborigin dengan nelayan Sulawesi Selatan.

Antara orang Yolŋu di timur laut Arnhem Land dan pemeliharaan instrumen Yidaki, serta sejarah orang Yolŋu dan hubungannya dengan para pelaut Sulsel telah terjalin tahun 1700-an.

"Sudah ada hubungan yang terjalin penduduk di Arnhem Land dan orang Sulawesi Selatan. Setiap tahun ada semacam pembaruan hubungan serta transaksi," paparnya.