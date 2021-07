Bu Risma Trending Gara-gara Marahi PNS Malas Kemensos dan Ancam Mutasi ke Papua, Videonya Pun Viral

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Bu Risma jadi perbincangan netizen hingga Rabu (14/7/2021) hari ini.

Kata kunci dan tagara Bu Risma, Papua, Rasis nangkring di daftar trending media sosial Twitter hari ini.

Penelusuran tribun-timur.com, Bu Risma Top Trending gara-gara videonya marah-marah ke PNS kemensos yang dinilai malas. PNS malas ini diancam mutasi ke Papua.

Sontak ancaman mutasi ke Papua ini pun viral. Ada netizen menyebut Bu Risma rasis.

Top Trending hari ini, Bu Risma, Papua, Rasis gara-gara marahi PNS kemensos yang nakal (twitter)

Menteri Sosial Tri Rismaharini naik pitam dan memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Kemarahan Risma meluap setelah meninjau kesiapan dapur umum yang sengaja dibuat Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, dalam kegiatan PPKM Darurat.

"Ibu Pikir disini Tempat Sampah kah... ??? Bentuk diskriminasi terstruktur.. yg muncul melalui ucapan spontan yg sebenarnya sudah ada di dalam alam bawah sadar pejabat2 negara.. dalam melihat papua !!!."

"disrespect for bu risma, whatever your reason, since i believe equality between nation is one of the basic human rights."

"Sign of Poor Leadership: A bad leader may bully and intimidate employees, threatening them with termination if they do not do the work to the leader’s satisfaction. Bad leaders will often scold their employees for their mistakes in public. - Nicky LaMarco."

"Bu Risma is racist. Should I say more?."