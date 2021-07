Drama Korea Nevertheless Label 19 Plus Buat Song Kang dan Han So Hee Pacaran?

Adegan yang membuat penonton Drama Korea Nevertheless merumorkan Song Kang dan Han So Hee terlibat pacaran.

TRIBUN-TIMUR.COM- Drama Korea Nevertheless menjadi pembicaraan kali ini.

Sebab, Song Kang dan Han So Hee selalu beradegan panas dalam drama korea terbaru 2021 ini.

Meski masuk kategori drama korea romantis, adegan ini membuat ratingnya turun.

Sebab, beberapa episodenya mendapat label tontonan 19 tahun ke atas untuk drama korea romantis 2021 ini.

Setelah adegan itu, mereka pun dirumorkan memang menjalin hubungan serius.

Song Kang memulai debut aktingnya pada tahun 2017 dalam drama komedi romantis The Liar and His Lover dan berperan sebagai teman masa kecil pemeran utama.

Song Kang lahir 23 April 1994 (27 tahun) dikenal sebagai pemeran utama dalam serial Love Alarm (2019-2020) dan Sweet Home (2020).

Sementara itu, Han So-hee lahir 18 November 1994 ( 26 tahun) dikenal melalui perannya dalam Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018), dan sebagai pemeran pendukung di Abyss (2019).

Kini mereka beradu akting di drama korea terbaru, Nevertheless.

Berikut bukti-bukti kedekatan mereka.

