Mercure Makassar Ajak Warga Ikut Donor Darah, Ini Jadwalnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSARn - Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani bekerjasama dengan UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar donor darah, Rabu (14/7/2021).

Corporate Social Responsibility (CSR) Hotel Mercure Makassar diberi mengusung tema Give Blood and Keep The World Beating.

Donor Darah akan dilaksanakan di Losari Private Room, lantai dasar.

Untuk waktu pelaksanaan, akan dilakukan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 Wita.

Acara tak hanya diperuntukkan bagi Karyawan hotel, tetapi juga untuk masyarakat umum.

Marcom Manager Mercure Makassar, Rian Irianto Anuggerah mengatakan, sesuai koordinasi dengan UPT Transfusi Darah Dinkes Provinsi Sulsel, aksi ini membantu memenuhi kebutuhan permintaan darah dari berbagai rumah sakit di wilayah Makassar dan sekitarnya.

Rian sapaan karibnya memastikan, pelaksanaan kegiatan akan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Misalnya, pengecekan suhu tubuh, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer setiap saat.

Di samping itu, sebelum vaksinasi akan ada screening oleh dokter dari UPT Transfusi Darah Dinkes Provinsi Sulsel.

“Bagi masyarakat yang ingin membantu sesama melalui kegiatan donor darah ini dapat langsung datang," katanya, Jumat (9/7/2021).