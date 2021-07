Drama Adu Penalti, Italia Bungkam Spanyol Lolos Final EURO, Alvaro Morata From Hero to Zero

Siapa lolos final Piala Eropa antara Italy vs Spain ditentukan lewat tos-tosan

Dramatis! hasil Italia vs Spanyol, Italy lolos final Piala Eropa setelah menang adu penalti

TRIBUN-TIMUR.COM - Italia (Italy) lolos ke babak final Euro 2020 setelah m embungkam Spanyol (Spain) lewat drama adu penalti.

Anak asuh Roberto Mancini lolos setelah menang 4-2 lewat adu penalti.

Alvaro Morata yang sempat jadi pahlawan jadi pesakitan (from hero to zero) di babak tos-tosan.

Tendangannya diterka baik oleh Gianluigi Donnarumma saat kedudukan penalti sementara 3-2.

Detik-detik tendangan Morata striker Spain diblok kiper Italy:

Dan gelandang naturalisasi Italia dari Brasil, Jorginho menutup drama adu penalti dengna tendangan mengecoh sehingga skor akhir 4-2.

Laga seru terjadi di babak semifinal EURO 2020 atau Piala Eropa 2021.

Dan hasil Italia vs Spanyol ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain 1-1 selama 120 menit.

Italia memimpin lebih dulu lewat F Chiesa menit 60.