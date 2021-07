Semester I 2021, Pegadaian Kanwil Makassar Raih Omzet Rp 9,5 T

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar mencatatkan Outstanding Loan (OSL) sebesar Rp 6,4 triliun di semester I tahun 2021.

Sedangkan omzet sebesar Rp 9,5 triliun.

Demikian disampaikan Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil VI Makassar Zulfan Adam

"Capaian tersebut berasal dari 1,8 juta nasabah Pegadaian pada periode Januari-Juni 2021," katanya, Selasa (6/7/2021).

Raih 5 Penghargaan

Pegadaian meraih perhelatan Pegadaian Excellence Award 2021 yang dilaksanakan secara terbatas di Denpasar, 26 Juni 2021 lalu.

Tak tanggung-tanggung, Pegadaian Kanwil VI Makassar memborong lima penghargaan sekaligus.

Sederet prestasi membanggakan yang diraih antara lain, The Best Regional Office of The Year, The Best Business Performance kategori Kantor Wilayah, The Best Business Performance kategori Cabang Konvensional untuk Cabang Bangkala, The Best Agen yang diraih Ibu Roslindah, dan The Best Sales Head yakni Andi Nurafiat.

Penghargaan tersebut meneruskan prestasi tahun lalu di kategori yang sama.

“Alhamdulillah tahun ini Pegadaian Kanwil VI Makassar kembali diberikan kepercayaan sebagai The Best Regional Office of the Year dalam pelaksanaan Pegadaian Excellence Award 2021," ujarnya.