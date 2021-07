Himpunan Mahasiswa PWK Unibos Gelar Planoface 4.0, Berikut Rangkaian Kegiatannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Fakultas Teknik (FT) Universitas Bosowa (Unibos) menggelar Planoface 4.0.

Acara pembukaan digelar di Auditorium Aksa Mahmud Lantai 9 Gedung II Unibos, Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (2/7/2021).

Planoface 4.0 mengangkat tema "Respond The Global Era With Collaborative Relations For The Future".

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Dr. Ridwan, dan turut dihadiri oleh Ketua Program Studi PWK Dr. Ir. Rudi latief, dan sivitas akademika fakultas Teknik Unibos.

Adapaun rangkaian kegiatan Planoface 4.0 yang akan dilaksanakan satu bulan ke depan, yaitu Pelatihan Arcgis, GPS dan Drone, Pembagian bibit pohon, Seminar nasional, serta Dies Natalis.

Dekan FT Dr. Ridwan menjelaskan bahwa kegiatan Planoface merupakan kegiatan tahunan yang menjadi wadah silaturahim antara mahasiswa baru, dosen, dan para alumni.

Kegiatan tersebut, kata dia, juga menjadi media antraktif untuk mengembangkan ilmu, serta tempat dimana mahasiswa dapat beraktualisasi.

Dirinya pun mengapresiasi dan mensupport kegiatan Planoface.

“Kami harapkan dari kegiatan ini akan menghasilkan Alumni yang berkualitas dan menghasilkan alumni yang expert di bidangnya,” katanya via rilis ke tribun-timur.com.

Dr. Ridwan berpesan agar kegiatan tersebut berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua HMPWK Unibos, Muhammad Imam Hijir Ismail mengatakan bahwa Planoface merupakan ruang atraktif HMPWK.

“Planoface merupakan ruang atraktif HMPWK dalam menjaga eksistensinya sebagai planologi tertua di kawasan Indonesia timur, katanya.

Ketua Panitia, Erianser Regem berharap kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

“Semoga panitia tetap kompak dan semangat dalam menjalankan kegiatan. Serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan agar tetap mendukung hingga akhir kegiatan,” harapnya. (*)