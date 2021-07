Buruan, Multivitamin hingga Masker Dijual Setengah Harga di Watsons Nipah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira bagi yang tengah berburu multivitamin hingga masker.

Saat ini, Watsons Nipah Mall Makassar tengah menghadirkan promo setengah harga untuk produk tersebut.

Bertajuk promo Watsons Heboh Health Deals, beragam produk dapat pelanggan dapatkan dengan harga murah.

Untuk produk vitamin C, multivitamin, dan madu, Watsons menawarkan diskon 30 persen.

Berlaku pada Nutrimax C+ Plus, Mega We Care Nat C 30’s, Erlimpex Health+ Care, Hydromamma Orange 12’s, dan Biocalci-72 30’s.

Sedangkan produk Hakubi Whote C 90’s, dan Halowell C500 30’s, Watsons menawarkan diskon hingga 50 persen.

Beragam madu seperti Nectaflor Madu, dan Tresnojoyo Madu juga tidak ketinggalan mendapatkan diskon 50 persen.

Tak hanya itu, Watsons juga memberikan harga spesial untuk produk vitamin C, multivitamin lainnya.

Masker kini menjadi kebutuhan wajib bagi seluruh masyarakat dalam melawan Covid-19.

Karena itu, Watsons memberikan promo diskon 50 persen untuk masker merk Dr Fit, Fit-U, Nexcare, Skrineer, dan SNP.