Tanah Andika Perkasa di Amerika Serikat Capai Rp15 M Kalahkan Aset Yudo Margono dan Fadjar Prasetyo

TRIBUN-TIMUR.COM- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI, Jenderal Andika Perkasa sudah melaporkan harta kekayaanya.

Selain sebagai calon panglima TNI paling kaya diantara prajurit berpangkat empat bintang, Jenderal Andika Perkasa adalah satu-satunya yang melaporkan mempunyai tanah di Amerika Serikat.

Andika memiliki tanah dan bangunan seluas 2.223/2.736 meter persegi di 7801 Cadbury Aveneu Potomac MD 20754 Amerika Serikat hasil hibah tanpa akta seharga Rp 4,5 miliar.

Tak cuma itu, ia juga mempunyai tanah dan bangunan seluas 4.875/4.832 meter persegi di 5001 Cedar Croft Lane Bethesda MD 20814 Amerika Serikat hasil hibah tanpa akta seharga Rp 5 miliar.

Kemudian, tanah dan bangunan seluas 6.248/6.248 meter persegi di 9 Alloway Court Potomac MD 20854 Amerika Serikat hasil hibah tanpa akta seharga Rp 5,5 miliar.

Semua tanahnya ini berada di negara bagian Maryland.

Ia memang juga menghabiskan pendidikannya di Amerika Serikat untuk level strata 2 dan 3 selepas pendidikan di militer Indonesia.

Mantan Pangkostrad TNI AD ini pernah mengeyam pendidikan di The Military College of Vermont, Norwich University (Northfield Vermont, USA).

Kemudian, National War College, National Defense University (Washington D.C., USA) dan Harvard University (Massachusetts USA)

Terakhir, ia sekolah di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University, Washington DC USA).