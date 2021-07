Beredar Link Nonton Online & Link Download The Hitman's Wife's Bodyguard Bukan indoxxi, Sinopsis

TRIBUN-TIMUR.COM - Film yang dibintangi Ryan Renolds The Hitman's Wife's Bodyguard, sudah tayang di bioskop di Amerika Serikat.

Namun sayangnya, film komedi aksi ini masih belum juga tayang di Indonesia.

Namun demikian di sejumlah situs film ilegal sudah menghadirkan film garapan Liosgate yang merupakan sekuel dari film laris The Hitman's Bodyguard ini.

Sebelum membahas mengenai link nonton online dan link download The Hitman's Wife's Bodyguard bukan indoxxi akan dibahas terlebih dahulu sinopsis The Hitman's Wife's Bodyguard dan trailer The Hitman's Wife's Bodyguard

Tentang The Hitman's Wife's Bodyguard



Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Michael Bryce dan Salma Hayek Sonia Kincaid.



Masih berada di bawah tangan dingin sutradara Patrick Hughes dengan naskah yang ditulis oleh Tom O'Connor dan Brandon dan Phillip Murphy.



The Hitman's Wife's Bodyguard akan dirilis di Amerika Serikat pada 16 Juni 2021 di Amerika Serikat.





Sinopsis The Hitman's Wife's Bodyguard



Film bergenre komedi aksi tersebut menyuguhkan aksi seorang bodyguard bernama Michael Bryce yang diperankan Ryan Reynolds dan pembunuh bayaran Darius Kincaid yang dimainkan Samuel L. Jackson.



Michael Bryce dan Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – kembali ke misi lain yang mengancam jiwa.



Masih tanpa izin dan tanpa pengawasan, Bryce dipaksa beraksi oleh istri Darius yang bahkan lebih bergejolak, penipu internasional terkenal Sonia Kincaid (Salma Hayek).



Bryce, Kincaid dan istrinya terjebak di tengah orang-orang gila yang berada di bawah pimpinan penjanga gila (Antonio Banderas).



Hingga akhirnya Morgan Freeman ikut bergabung.



Berikut adalah trailer film The Hitman's Wife's Bodyguard (2021).











Pemeran The Hitman's Wife's Bodyguard









Berikut adalah daftar pemeran film The Hitman's Wife's Bodyguard (2021):



Ryan Reynolds sebagai Michael Bryce

Bartol Grozdek sebagai Michael Bryce muda

Samuel L. Jackson sebagai Darius Kincaid

Salma Hayek sebagai Sonia Kincaid

Frank Grillo sebagai agen Interpol