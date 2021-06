Voucher Deluxe Room Claro Makassar Sisa Rp 485 Ribu, Hanya Bisa Dibeli Besok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Claro Makassar merayakan ulang tahun atau anniversary ke-15 pada 30 Juni 2021.

Tema anniversary tahun ini yakni From Zero to Hero yang berarti perjuangan Claro dari nol hingga kini menjadi salah satu hotel terbaik di Indonesia Timur.

Pada gelaran itu, Claro Makassar akan membagikan voucher kamar seharga Rp 485 ribu dari sebelumnya Rp 750 ribu.

Harga tersebut berlaku untuk satu malam di tipe deluxe room.

Termasuk breakfast untuk dua orang, gratis renang dan gym, WiFi, serta diskon 15% untuk Food&beverage.

Marketing Communication Hotel Claro Makassar, Richwan Wahyudi mengatakan promo Rp 485 ribu hanya bisa didapatkan besok.

"Voucher promo kamar tersebut hanya bisa dibeli pada 30 Juni 2021 tepat dihari ulang tahun Claro Makassar," katanya saat dihubungi tribun-timur.com via WhatsApp, Selasa (29/6/2021).

Meski voucher hanya dapat dibeli pada 30 Juni, namun masa berlaku menginap hingga 31 Agustus 2021.

"Voucher ini bisa digunakan tamu dari periode Juni hingga Agustus 2021, sisa pilih tanggal dan bulan yang diinginkan," jelasnya.

Pemesanan dan pengambilan voucher hanya dapat dilakukan di Lobby Claro Makassar Jl AP Pettarani nomor 3.