Sinopsis Drakor A Girl Who Can See Smell Net TV Malam Ini: Terbongkarnya Identitas Cho Rim

Sebuah drama korea romantis kini hadir di NET TV pada bulan Juni 2021. Drakor A Girl Who Can See Smell tayang pada pukul 19.00 WITA.

TRIBUN-TIMUR.COM- Sebuah Drama Korea misteri kini hadir di NET TV pada bulan Juni 2021.

Drakor A Girl Who Can See Smell tayang pada pukul 19.00 WITA.

Kini Drakor menyuguhkan plot cerita yang penuh kejutan dan unik.

Ada drama korea romantis dengan sentuhan suspense yang mendebarkan.

A Girl Who Can See Smell menghadirkan drama romantis yang dibalut nuansa misteri yang sulit tertebak dari karakter-karakter yang diperankan Park Yoo Chun, Shin Se Kyung dan Namgoong Min.

Ini cerita tentang gadis muda bernama Choi Eun Seol (Shin Se Kyung) yang menjadi saksi pembunuhan kedua orang tuanya.

Tujuh hari setelah peristiwa pembunuhan, orang tua Choi Eun Seol ternyata ditemukan dengan sayatan berbentuk barcode pada lengan mereka.

Kasus misterius ini ditangani oleh Detektif Oh Jae Pyo (Jung In Gi) yang kemudian mendapat tantangan lanjutan ketika saksi satu-satunya Choi Eun Sol mengalami koma aklbat tertabrak mobil.

Drama Korea “A Girl Who Can See Smell” tercatat sebagai drama yang mengantar pemerannya meraih sejumlah penghargaan di negara asalnya.

Aktor Park Yoo Chun yang juga dikenal sebagai anggota boyband JYJ danTVXQ, berhasil membuktikan bahwa kualitas aktingnya dengan sukses menyabet penghargaan dalam 23rd SBS Drama Awards tahun 2015 untuk kategori Top Excellence Award, Actor in Miniseries.