Kadis PMD Enrekang Serahkan Santunan BPJamsostek ke Ahli Waris Kades Tindalun

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Palopo menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Santunan tersebut diberikan kepada Ahli Waris Kepala Desa Tindalun, Darwis yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Santunan diserahkan oleh Kepala Dinas DPMD Enrekang, Hj. Zubedah Bando di Ruang Pendopo Rujab Bupati Enrekang, Kecamatan Enrekang.

Mantan Kepala Desa Tindalun sendiri memang merupakan peserta BPJS Ketenagkerjaa.

Rincian santunan yang diberikan yakni santunan kematian Rp 42 Juta, juga menerima jaminan kematian Rp. 3.505.950 serta jaminan pensiun Rp. 356.600 setiap bulannya.

Selain itu adapula tenaga kerja lain yang diberi santunan kematian yang diterima ahli waris lainnya yaitu Non ASN lingkup Pemkab Enrekang.

Santunan itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Enrekang, DR. H. Baba sebanyak masing-masing Rp 42 Juta untuk santunan kematian yakni Rini Indah Puspita Sari yang merupakan Non ASN Puskesmas Malua.

Selain itu ada M. Risyal Non ASN Dinas Perhubungan, Hardianti Ardi Non ASN Puskesmas Buntu Batu, dan Sri Wahyuni Hakim Non ASN Dinas Peternakan dan Perikanan.

Usai menyerahkan santunan kematian, H Baba mengatakan, perhatian Pemkab Enrekang memang tidak hanya pada ASN.

Tapi juga pada honorer atau non ASN dengan mengalokasikan APBD untuk memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui kolaborasi dengan BPJamsostek.