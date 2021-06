Sosok Bro Tepeng 'Steven N Kaligis' Meninggal, Lagu Welcome to My Paradise Akan Selalu Dikenang

Tagar Rest In Paradise atas wafatnya Steven Nugraha Kaligis vokalis grup musik reggae Steven & The Coconuttreez.

TRIBUN-TIMUR.COM - Tagar Rest In Paradise trending di Twitter sejak Selasa (22/6/2021) pagi ini.

Netizen Indonesia ramai-ramai megungkapkan kabar duka atas meninggal dunia atas wafatnya Steven Nugraha Kaligis vokalis grup musik reggae Steven & The Coconuttreez.

Lagunya yang dikenang sepanjang masa, Welcome to My Paradise

Panggilan cadas almarhum adalah Bro Tepeng.

Kabar duka pertama kali dibagikan akun medsos stevenandcoconuttreez.

"RIP Steven “Tepeng” Kaligis (Steven Coconuttreez & Steven Jam)

January 3 1975 - June 22 2021

Paradise surely welcoming you, brotherman."

Demikian ungkapan duka yang disampaikan oleh para sahabat dan penggemarnya.

Steven N. Kaligis atau Tepeng vokalis grup band Steven & Coconut Treez meninggal dunia karena Covid-19, Selasa (22/6/2021).