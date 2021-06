Jaga Keperjakaan, Aktor Ini Tolak Ciuman dan Lakban Bibir Saat Akting, Salman Khan: Im Still Virgin

TRIBUN-TIMUR.COM - Hingga usia 55 tahun, aktor Bollywood Salman Khan masih juga belum menikah.

Dan di balik kisahnya belum menikah, Salman Khan adalah sosok pria yang menjaga keperjakaannya.

Bahkan ia mengatakan dirinya, I'm still virgin and i will save my virginity for my future wife.

Artinya saya masih perjaka dan saya akan menjaga keperjakaan untuk istri saya di masa depan.

Nama Salman Khan sudah tak asing lagi terlebih bagi pecinta film Bollywood.

Sepak terjangnya di industri hiburan Bollywood tak perlu diragukan.

Apalagi ia sudah lebih dari 30 tahun berkarir di industri tersebut.

Berbagai peran telah ia mainkan.

Tak berhenti menjadi aktor, pria berusia 55 tahun ini menjadi produser dan juga penyanyi.

Salman Khan berhasil meraih banyak penghargaan bergengsi.