Cara Membuat Bio di Akun WhatsApp

TRIBUNTIMUR.COM - Bio atau kolom Tentang (About) pada akunWhatsApp (WA) bisa diubah.

Untuk melakukannya, Anda bisa melakukan cara membuat bio WhatsApp pada pengaturan aplikasi.

Berbeda dengan status yang dapat hilang setelah 24 jam diunggah, bio tidak akan berganti ataupun menghilang tanpa dihapus.

Keberadaan about atau bio pada WhatsApp biasanya difungsikan sebagai informasi tambahan selain nama terang pemiliknya, sehingga orang lain dapat segera mengenali akun Anda saat melihat di kontak.

Meski tidak ada aturan khusus dalam mengisi bio di WhatsApp, namun umumnya pengguna mengisinya dengan emoji atau emotikon, caption, kondisi, atau deskripsi singkat tentang diri.

Jika ingin membuat bio WhatsApp ini, simak langkah-langkah di bawah ini.

Cara Membuat Bio WhatsApp

Setiap pengguna WhatsApp, bio akan secara otomatis terpasang dengan tulisan Available.

Selain itu, WhatsApp juga memberikan sederet opsi template bio seperti Busy, At school, Battery about to die, Urgent calls only, dan sebagainya.

Jika ingin mengkreasikan bio akun WhatsApp sesuai keinginan, bisa diganti dengan cara berikut ini.