Jadwal Euro Hari ini: Siaran Langsung Spanyol vs Swedia Jam 02.00, La Furia Roja Tanpa Sergio Ramos

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal siaran langsung EURO 2020 hari ini akan menampilkan aksi Robert Lewandowski bersama timnas Polandia dan timnas Spanyol yang akan berjuang tanpa pemain Real Madrid.

Jadwal siaran langsung EURO 2020 hari ini, Senin (14/6/2021).

Ada timnas Skotlandia vs timnas Republik Ceko, timnas Polandia vs timnas Slovakia, dan timnas Spanyol vs timnas Swedia.

Skotlandia akan melawan Republik Ceko pada matchday pertama Grup D di Hampde Park, Glasglow, Senin (14/6/2021) pukul 20.00 WIB.

Setelah itu, Polandia akan meladeni Slovakia dalam laga pembuka Grup E.

Duel itu rencananya akan digelar di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg, Senin (14/6/2020) pukul 23.00 WIB.

Polandia datang ke Piala Eropa 2020 kali ini dengan modal bagus.

Mereka berstatus sebagai jawara Grup G di babak kualifikasi dengan hanya mengalami satu kekalahan.

Selain itu, Polandia juga memilki Robert Lewandowski yang merupakan predator gol paling menakutkan di Benua Biru saat ini.

Catatan 48 gol dari 40 pertandingan di lintas kompetisi 2020-2021 bersama Bayern Muenchen sudah cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya Lewandowski di depan gawang lawan.