Sejarah Hari Ini: Pelatih MU Alex Ferguson Diberi Gelar Kerajaan Atas dedikasinya

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sepanjang karir, Alex Ferguson dalam hidupnya ia pernah mendapati hal bersejarah.

Tak hanya menorehkan prestasi bag persepakbolaan Inggris.

Namun berkat dedikasinya tersebut, ia mendapatkan apresiasi langsung dari Ratu Elizabeth II.

Dilansir dari Kompas.com, hari ini 22 tahun lalu, tepatnya pada 12 Juni 1999, pelatih klub sepak bola Manchester United (MU), Alex Ferguson, mendapat gelar kebangsawanan dari Ratu Inggris Elizabeth II.

Alex Ferguson mendapatkan gelar Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) dari Ratu Elizabeth.

Dengan gelar yang ia terima itu, Ferguson berhak menyematkan panggilan "Sir" di depan namanya. Dia kemudian dikenal sebagai Sir Alex Ferguson.

Gelar tersebut diberikan atas kontribusi Sir Alex membawa MU meraih tiga titel bergengsi dalam satu musim, yaitu juara Piala FA, juara Liga Inggris, dan juara Liga Champions Eropa.

Sir Alex mengatakan, gelar Ksatria yang ia terima merupakan sebuah kehormatan besar. Dia juga menyebutkan bahwa kesuksesannya diraih berkat dukungan keluarga, teman, dan MU.

"Saya menerima kehormatan ini, tidak hanya untuk diri saya pribadi melainkan untuk semua orang yang telah mendukung saya selama ini dan menjadikan saya seperti sekarang," kata Sir Alex, dikutip dari BBC.