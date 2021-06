Bakal Tayang Desember 2022, Sekuel Aquaman Akan Berjudul Aquaman and The Lost Kingdom

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Aquaman sejak tayang langsung begitu populer dikalangan pecinta film dunia.

Film tersebut sukses menyita perhatian dan menjadi salah satu film dengan penonton terbanyak.

Dilansir dari wikipedia, Aquaman adalah film pahlawan super Amerika tahun 2018 yang didasarkan pada karakter DC Comics, Aquaman, dan didistribusikan oleh Warner Bros.

Ini adalah angsuran keenam di DC Extended Universe (DCEU). Film ini disutradarai oleh James Wan, dengan skenario oleh David Leslie Johnson-McGoldrick dan Will Beall, dan didasarkan pada sebuah cerita dari Geoff Johns, Wan dan Beall.

Ini dibintangi Jason Momoa sebagai karakter judul, dengan Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, dan Nicole Kidman dalam peran pendukung.

Ini adalah film teater laga hidup ketiga yang menampilkan Aquaman, mengikuti Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) dan Justice League (2017), dan film pertama yang berpusat di sekitar karakter.

Di Aquaman, karakter tituler mengetahui bahwa ia adalah pewaris kerajaan bawah laut Atlantis dan harus melangkah maju untuk memimpin rakyatnya melawan saudara tirinya, Orm, yang berupaya menyatukan tujuh kerajaan bawah laut melawan dunia permukaan.

Aquaman memiliki premier dunianya di London pada tanggal 26 November 2018, dan dirilis di Amerika Serikat dalam format RealD 3D, Dolby Cinema, IMAX dan IMAX 3D pada 21 Desember 2018. Film ini meraup lebih dari $1,1 miliar di seluruh dunia, menjadi film DCEU dengan pendapatan tertinggi serta film terlaris berdasarkan karakter DC Comics, melampaui The Dark Knight Rises.

Dilansir dari Kompas.com, sutradara James Wan telah mengumumkan judul untuk sekuel Aquaman yang rencananya akan tayang pada Desember 2022.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, Kamis (10/6/2021), James mengumumkan film superhero DC ini diberi judul Aquaman and The Lost Kingdom.