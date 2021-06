Ancam Buzzer yang Coba Usik Sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka: Saya Sendiri yang Akan Turun Tangan

TRIBUN-TIMUR.COM - Aktor Arya Saloka mengurai peringatan kepada orang-orang yang mulai mengusik Ikatan Cinta sampai trending di Twitter.

Tagar 'Bye Bye Ikatan Cinta' di Twitter tadi malam, Senin (7/6/2021) disinyalir sengaja dibuat oleh oknum-oknum untuk menjatuhkan Ikatan Cinta.

Beruntungnya, tagar Ikatan Cinta Eps 306 jauh lebih trending dibandingkan tagar 'Bye Bye Ikatan Cinta' yang diduga ingin menjatuhkan tersebut.

Menanggapi hal itu, Arya Saloka mengutip salah satu kalimat bijak untuk memberi sindiran dan peringatan serius.

'2 Ucapan Dominic Toretto yang saya sukai " it doesn't matter weather you win by an inch or a mile, Winning is winning (tidak masalah apakah anda menang 1 inci atau 1 mil, menang berarti menang)

'Apakah anda tidak pernah diajari oleh keluarga anda untuk tidak mengusik keluarga orang lain!' tulis Arya Saloka.

'Ada apa dengan keluarga dan warga pondok pelita, Saya sendiri yg akan turun tangan', ungkapnya lagi memberi ancaman.

Muncul tagar Bye Bye Ikatan Cinta bikin Arya Saloka bereaksi (Instagram @arya.saloka via Tribun Sumsel)

Selanjutnya Arya Saloka terang-terangan menyindir kata 'Bye' yang jadi Trending Topik Twitter untuk Ikatan Cinta.

'Bye! Malam ini kata2 ini terdengar melucui', pungkas Arya Saloka sambil menambahkan emoji tertawa ngakak di Instagram @arya.saloka Senin (7/6/2021).

Sebagai sinetron yang tak terkalahkan saat ini, tentu saja banyak yang menyorot Ikatan Cinta.