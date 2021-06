Nipah Mal Hadirkan Promo Khusus Kuliner, Ada Paket All You Can Eat dari Resto Korea

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berbagai tenant kuliner di Nipah Mal kembali memberikan promo menarik untuk para pecinta kuliner di Kota Makassar.

Mulai dari Kopi hingga paket All You Can Eat, dapat pelanggan nikmati di Nipah.

Promo ini hadir sebagai bentuk apresiasi Nipah kepada pengunjung setianya.

Ada lima tenant kuliner yang ikut serta menghadirkan promo, yaitu Excelso, Pizza Hut, Ichiban Sushi, Coco Puff, dan Myoung-Ga

Tenant Relation Nipah Mall, Andi Muhammad Imam mengatakan promo kuliner ini merupakan agenda bulanan yang dihadirkan oleh tenant.

Pengunjung dapat mengajak serta kerabat dan keluarga untuk menikmati promo ini di Nipah.

Apalagi promo ini berlaku sepanjang Juni 2021.

“Bagi pengunjung yang ingin ngopi hingga makan korean food dengan promo menarik dapat langsung berkunjung ke Nipah," ujarnya, Jumat (4/6/2021).

"Selain itu, snack berupa roti dengan isian fla, hingga pizza juga turut memberikan promo terbaiknya di bulan Juni ini,” lanjutnya.

Adapun promo yang ditawarkan, yaitu Excelso memberikan promo diskon 30% untuk produk tumblernya.