Profil Lengkap 3 Jenderal Kandidat Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Kursi Panglima TNI sedang memanas. Isu pergantian Panglima TNI kembali mengapung seiring bakal pensiunnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ini pada akhir tahun nanti.

Tiga jenderal yang merupakan kepala staf masing-masing angkatan pun berpeluang menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Mulai dari KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KASAL Laksamana TNI Yudo Margono dan KASAU Marsekal Fadjar Prasetyo. Siapa yang berpeluang?

Berikut ini KompasTV rangkumkan dari berbagai sumber rekam jejak masing-masing kepala angkatan tersebut:

1.Jenderal TNI Andika Perkasa

Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat pada 21 Desember 1964. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) Magelang tahun 1987.

Andika menjadi jenderal TNI yang memiliki gelar akademik sangat panjang. Di belakang namanya tercantum titel S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D.

Diketahui pula, Andika adalah lulusan The Military College of Vermont, Norwich University (Northfield, Vermont, USA), National War College, National Defense University (Washington D.C., USA).

Ia juga lulus dari kampus ternama lainnya, Harvard University (Massachusetts, USA) dan The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University (Washington D.C., USA).

Selain pendidikan umum, Andika pernah mengikuti Sesarcab Infanteri, Pendidikan Komando. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (Lulusan Terbaik Susreg XXXVII 1999/2000), Sesko TNI hingga Lemhannas RI