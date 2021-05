Mengenal Death Valley, Tempat Terpanas di Bumi Hingga Daratan yang Ditutupi Garam

Ilustrasi Taman Nasional Death Valley di AS, tempat dengan suhu terpanas di Bumi (Shutterstock/Ernst Prettenthaler)

Shutterstock/Ernst Prettenthaler via Kompas.com

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tahukah kamu tempat terpanas di bumi. Ya, ada di Death Valley.

Death Valley terletak di Inyo, California, Amerika Serikat, tepatnya di Amerika Utara.

Death Valley merupakan wilayah dengan posisi terendah di seluruh dunia.

Rekor suhu tertinggi yang pernah tercatat di Death Valley terjadi di Furnace Creek pada 10 Juli 1913. Suhunya mencapai 134º Fahrenheit atau sekitar 57º Celcius.

Berikut fakta unik dari Death Valley.

Terlalu panas

Dilansir dari situs U.S. Department of the Interior, suhu di Death Valley sangatlah panas. Bahkan Juli 2018, menjadi bulan terpanas di kawasan ini.

Suhu rata-rata hariannya mencapai 108,1º Fahrenheit atau sekitar 42º Celcius.

Sedangkan pada siang hari suhu tertingginya mencapai 127º Fahrenheit atau 52º Celcius selama empat hari berturut-turut.

Kondisi yang terlalu panas ini bisa menyebakan manusia mengalami dehidrasi dan dapat merusak kendaraan bermotor yang melalui kawasan lembah ini.