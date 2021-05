5 Hal Menakjubkan Akan Dirasakan Jika Menggunakan Jaringan 5G

TRIBUNTIMUR.COM - Di Indonesia, operator selular Telkomsel resmi mendapatkan izin mendapatkan jaringan 5 G dari pemerintah. Konon, jaringan 5G lebih cepat dibanding pendahulunya 4 G.

Lalu apa sebenarnya jaringan 5 G itu?

Kata G merujuk pada generation alias generasi. Jadi, 5G merupakan generasi kelima dari nirkabel seluler. Saat ini jaringan seluler maupun smartphone umumnya mendukung sampai 4G alias generasi keempat.

Sebagai generasi yang lebih baru, 5G akan menghadirkan beragam manfaat bagi perkembangan teknologi dan kehidupan sehari-hari. Lantas apa saja keunggulan dari jaringan 5G?

1. Lebih cepat dari 4G

Teknologi teranyar ini digadang-gadang memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dari jaringan pendahulunya. Dikutip dari laman How to Geek, 5G diklaim memiliki kecepatan maksimum hingga 10 giga byte per detik (Gbps). Kecepatan itu jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan 4G yang hanya memiliki di atas 100 mega byte per detik (Mbps).

2. Cocok untuk kamu yang suka streaming

Teknologi 5G ini sangat cocok untuk kamu yang suka menghabiskan waktu untuk streaming film di smartphone. Seorang profesor teknik elektro Universitas Columbia New York, Harish Krishnaswamy mengungkapkan, jaringan 5G bisa mempermudah kamu untuk mengunduh film bermemori besar hanya dalam hitungan detik.

3. Semakin asik untuk para pecinta game online

Karena kecepatan yang dimiliki, jaringan 5G dipercaya akan memberikan pengaruh terhadap industri game online. Bahkan, format video game berbasis realitas virtual atau yang dikenal dengan Virtual Reality (VR) akan semakin banyak diminati oleh masyarakat karena mudahnya konektivitas menggunakan 5G.

4. Memberikan dukungan pada IoT