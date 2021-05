Sepi Job Saat Pandemi, Pramugari Cantik Terjun ke Bisnis Parfum, 'Tahan Lama'

Toasfragrance, Bisnis Parfum Ala Mantan Pramugari

BERBAGAI bisnis bermunculan di era pandemi.

Salah satunya bisnis Parfum Toasfragrance yang ditekuni oleh mantan pramugari Asyifa Sakina.

Dipaparkannya kepada Tribun, bisnis yang ditekuninya ini berawal dari dirinya yang kekurangan penghasilan di masa pandemi.

"Semenjak pandemi dulu kan penerbangan tidak ada, sedangkan saya seorang pramugari dan di rumahkan akhirnya putar otak bagaimana caranya untuk tetap punya penghasilan, akhirnya munculkah ide jualan parfum," ujarnya saat diwawancarai, Senin ((24/5/2021).

Dengan bekerjasama dengan para ahli di bidangnya, Asyifa membuat sendiri racikan parfum, dengan memilih bahan-bahan yang digunakan memiliki kualitas baik dan aman bagi penggunanya.

Ia memilih brand Toasfragrance dan dipasarkan melalui akun instagran @toasfragrance.

Namanya sendiri diambil dari bahasa Estonian yang berarti in the room inside.

"Saya berharap dengan aroma dari parfum ini bisa memberikan mood jadi lebih baik dan bagus saat dipakai di suatu ruangan atau dalam acara, inilah arti dari Toasfragrance," tuturnya.

Toasfragrance memiliki tiga varian yakni For Her, For Him dan Royal atau Couple Editions.

Yang paling menarik ialah wewangian ini memiliki beberapa keunggulan selain pemilihan kualitas produk parfum yang sangat baik, tahan lama hingga packagingnya yang mewah serta harga yang terjangkau.

Khusus daerah tropis dengan kelembapan tinggi dan cuaca panas, parfum ini sangat cocok digunakan sebab wanginya yang sangat menyesuaikan.

Adapun harga yang dibanderol mulai Rp 300 ribu saja, melalui sistem penjualan secara online hingga reseller.

"Awalnya itu saya memasarkan ke orang terdekat hingga media sosial yang menjadi salah satu strategi pemasaran produk yang paling efektif, bisa juga langsung ke instagram," jelasnya