Metro TSM Hadirkan Koleksi Busana Terbaik dengan Diskon 50 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Metro Department Store Trans Studio Mall (TSM) Makassar menghadirkan beragam koleksi dari sejumlah brand ternama.

Bertajuk 'Celebrate in Style' yang berlangsung dari 1 April hingga 1 Juni 2021, pengunjung juga bisa menikmati harga spesial.

Pantauan tribun-timur.com, Sabtu (22/5/2021), koleksi busana wanita yang dihadirkan, dapat dikenakan untuk acara formal dan casual didiskon hingga 50 persen.

Mulai dari brand Eprise yang menjual busana wanita modern nan stylish.

Brand yang satu ini memiliki koleksi khusus Eprise Yasmine seperti gamis dengan detail all over print dalam paduan warna yang feminin, material wool tidak transparan, ringan, dan tidak stretch.

Saat ini Eprise menghadirkan promo Buy 1 Get 1 Free untuk sejumlah koleksinya.

Selanjutnya, ada brand Yumnasa yang memberikan diskon 25 persen.

Brand yang satu ini menjual busana Muslim casual dengan beragam jenis model pattern.

Juga ada brand Pink Label yang memberikan diskon 30 persen untuk busana dress wanita seperti Koko Collar Emnroidery Kaftan in White dan Flower Printed Flare Sleeve Gamis Dress.

zdiskon 50 persen dari Most, Nayara, Kashka, dan Rafidain.

Tak ketinggalan Nawasana, brand lokal yang memproduksi jilbab print dan baju muslim ready to wear, ini memberikan diskon 50 persen plus tambahan 20 persen untuk sejumlah pakaian (on selected items).

Ada juga pilihan produk lainnya seperti pants, culotte’s dan skirt juga pilihan blouse, tunic dan outer.

Untuk produk hijab, di Metro Department Store terdapat sejumlah brand yang sudah dikenal publik seperti Diario, Buttonscarves.

Kammi Idea yang memberikan diskon juga ada Special Price hijab dari Batik Kammi seharga Rp 99 ribu.

“Ada banyak diskon di Metro, saya masih hunting dulu mencari pakaian-pakaian yang bisa dikenakan lebih lama, apalagi diskonnya lumayan besar juga," ujar pengunjung, Andriani.(*)