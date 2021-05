Belanja Pakaian di MaRI dapat Diskon Hingga 70 %

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari raya Idulfitri telah usai, namun Mal Ratu Indah (MaRI) tetap menggelar promo diskon besar-besaran untuk beberapa tenant.

Bertajuk After Eid Deals up to 70 persen, beberapa tenant menawarkan pakaian fashionable memberikan diskon terbaiknya.

Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah (MaRI), Ina Sakina Rustham mengungkapkan, promo diskon hingga 70 persen ini menggandeng beberapa tenant.

"MaRI senantiasa membuka ruang bagi pengunjung untuk dapat berkunjung ke MaRI dan menikmati promo diskon yang ditawarkan oleh tenant-tenant kami," katanya, Sabtu (21/5/2021).

Menurutnya, selain menjual pakaian, ada beberapa tenant aksesoris hingga makanan.

"Masing-masing memberikan promo terbaiknya di bulan Mei ini,” ujarnya.

Adapun tenant yang memberikan promo tersebut ialah, White Mode.

White Mode merupakan tenant yang menyediakan berbagai macam jenis pakaian wanita.

Selain itu, ada aksesoris unik dengan diskon hingga 70 persen untuk seluruh item.

Promo ini berlaku hingga 31 Mei 2021 mendatang.