PROFIL atau Biodata Andre Soelistyo CEO Grup GoTo Perusahaan Gabungan Gojek & Tokopedia

TRIBUN-TIMUR.COM,- Siapa Andre Soelistyo CEO Grup GoTo?

Andre Soelistyo jadi CEO Grup GoTo gabungan Gojek dan Tokopedia.

GoTo resmi akhirnya resmi diperkenalkan ke publik.

Grup GoTo hadir beri solusi dalam menjalani keseharian (go to ecosystem for daily life).

Grup GoTo merupakan peruhahaan baru yang bergerak di bidang teknologi.

Pembentukan GoTo merupakan hasil kolaborasi antara dua perusahaan teknologi karya anak bangsa, yakni SuperApp Gojek dan marketplace Tokopedia.

Andre Soelistyo yang sebelumnya menjabat sebagai Co CEO Gojek pun dipercayai menjadi CEO GoTo.

Lantas, siapakah sosok Andre Soelistyo ini?

Berikut profil Andre Soelistyo yang telah dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.

Lulusan University of Technology di Sydney