Profil atau Biodata Raditya Oloan, Pastur MUDA dan Suka Keluarkan Kata Bijak

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Bagi sebagian orang tentu sosok Raditya Oloan tak asing lagi.

Raditya merupakan, suami Joanna Alexandra, dengan nama lengkap Raditya Oloan Panggabean.

Ia merupakan sosok muda yang menginspirasi kawula muda.

Pasalnya, diusianya yang masih sangat muda ia mengabdikan dirinya sebagai seorang pastur.

Tak hanya itu, ia kerap juga dikenal sering mengeluarkan kata-kata bijak.

Beberapa kata bijaknya pun sempat viral di media sosial.

Ia meninggal dunia pada Kamis (6/5/2021).

Dilansir dari Tribunnews.com, kabar duka ini dibagikan rekan sesama artis, Ni Made Westny Dwijayanti, lewat Instagram Story-nya.

"Your forever in our heart bro.. and will be remembered your sincere kindness.

(Kamu selamanya di hati kami.. dan (kami) akan mengingat kebaikanmu yang tulus.)