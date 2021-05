Nonton TV Online 4 LINK Live Streaming Liga Europa AS Roma vs Man United - Nonton di HP Tanpa Buffer

Laga Siaran Langsung Leg 2 Semifinal Liga Europa antara AS Roma vs Man United tayang Live Streaming di Live Vidio.com pada Jumat 7 Mei 2021

TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan lewatkan pertandingan seru babak semifinal Liga Europa AS Roma vs Manchester United (MU) malam ini.

Laga Siaran Langsung Leg 2 Semifinal Liga Europa antara AS Roma vs Man United tayang Live Streaming di Live Vidio.com pada Jumat 7 Mei 2021, kick off pukul 02.00 WIB.

Live Streaming AS Roma vs Man United juga bisa disaksikan dengan mengakses tautan link di laman vidio.com dan o Channel TV.

Laga AS Roma vs Manchester United digelar dalam lanjutan leg 2 semi final Liga Europa.

Jadwal Liga Eropa antara AS Roma vs Man United pada leg kedua semifinal Liga Europa berlangsung di Stadion Olimpico, Jumat (7/5/2021) pukul 02.00 WIB.

MU datang ke markas AS Roma dengan mengantongi keunggulan setelah menang 6-2 pada leg pertama.

AS Roma vs Man United, Liga Eropa (Paul ELLIS / AFP)

Pelatih Man United Ole Gunnar Solskjaer berambisi untuk melanjutkan tren positif itu dan kembali memetik kemenangan di Stadion Olimpico demi satu tiket final.

Namun demikian, ia tetap waspada mengingat AS Roma pernah membalikkan keadaan saat melawan Barcelona pada perempat final Liga Champions 2018.

AS Roma kalah 1-4 pada leg pertama di Stadion Camp Nou. Namun, mereka bisa membalikkan keadaan usai menang 3-0 pada leg kedua.

Hasilnya, AS Roma melaju ke semifinal berkat keunggulan agresivitas gol tandang atas Barcelona.