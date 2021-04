Fatimah Az Zahra Istri Ustadz Abdul Somad ( UAS) Bukan Orang Sembarang, Silsilah Keluarga

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Fatimah Az Zahra Istri Ustadz Abdul Somad ( UAS) bukan orang sembarang, cek Silsilah Keluarganya.

Gadis cantik asal Jombang, Fatimah Az Zahra, resmi menikah dengan UAS terekam di unggahan sang Dai Kondang pada Rabu (28/4/2021).

Diketahui momen sakral itu berlangsung di Jombang, Jawa Timur pada pukul 16.30 WIB.

"Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442H bertepatan dengan 28 April 2021 pukul 16.30 WIB," tulis UAS di Instagram miliknya.

Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Az Zahra tampak tersenyum bahagia dalam foto yang diunggah oleh sang pedakwah.

Berikut caption yang diunggah Ustadz Abdul Somad:

When the Prophet (ﷺ) congratulated a man on his marriage, he said: May Allah bless for you, and may He bless on you, and combine both of you in good (works).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ ‏ "‏ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ‏"‏ ‏.‏

Dari Abu Hurairah ra, ketika Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang menikah, beliau mengucapkan:

"Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, semoga Allah memberkahimu dan Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan". (HR. Abu Daud).

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير