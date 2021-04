Buka Puasa di Maxone Hotel Resort Makassar Mulai Rp 85 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Maxone Hotel & Resort Makassar menyajikan menu Paket Buka Puasa (Pa'Buka) edisi Ramadan 2021 ini.

Dibanderol Rp 85 ribu per orang, pengunjung bisa menikmati seluruh menu yang disajikan alias all you can eat.

Menu yang disajikan ialah Ta'jil sampai makanan utama dengan berbagai macam variasi.

Buffet Ta'jil berbuka puasa yang disajikan di area lobby.

"Semuanya menggugah selera seperti iftar, es buah, nasi ayam, dan lainnya," kata General Manager Maxone Hotel & Resort, M Yusuf Sandi, Kamis (29/4/2021).

Ia menyampaikan, Pa'Buka ini dibuka pukul 16.00 hingga 20.00 Wita selama Ramadan.

"Intinya menu-menunya berotasi setiap harinya," ucapnya.

Ia memastikan, cita rasa menu yang disajikan mengundang selera bagi penikmat kuliner.

"Dengan adanya Pa' Buka ini diharapkan MaxOne Hotel & Resort Makassar memberikan sajian Buka Puasa dengan cita rasa lezat," tutur Sandi.

Diketahui, Maxone Hotel & Resort beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan.