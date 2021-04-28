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FOTO: Mahasiswi UIM Jualan Cendol

Ramadan 1442 Hijriyah, dimanfaatkan mahasiswi UIM untuk mencari rezeki dengan berjualan menu berbuka puasa. 

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TRIBUN TIMUR/SANOVRA
Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar (UIM), jual cendol di depan kampusnya, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (27/4/21). 

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar (UIM), jual cendol di depan kampusnya, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (27/4/21).

Ramadan 1442 Hijriyah, dimanfaatkan mahasiswi UIM untuk mencari rezeki dengan berjualan menu berbuka puasa. 

Tags
Mahasiswi UIM Jualan Cendol
Universitas Islam Makassar (UIM) Makassar
Tribun Ramadan
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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