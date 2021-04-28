Tribun Foto
FOTO: Mahasiswi UIM Jualan Cendol
Ramadan 1442 Hijriyah, dimanfaatkan mahasiswi UIM untuk mencari rezeki dengan berjualan menu berbuka puasa.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA
Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar (UIM), jual cendol di depan kampusnya, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (27/4/21).
TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar (UIM), jual cendol di depan kampusnya, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (27/4/21).
Ramadan 1442 Hijriyah, dimanfaatkan mahasiswi UIM untuk mencari rezeki dengan berjualan menu berbuka puasa.
Berita Terkait :#Tribun Foto
Penulis: Sanovra Jr
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur