Dari Urusan AC hingga Cukur Rambut, Novita Condro Tunjukkan Kumpulan Caci Maki Kapten Vincent

TRIBUN-TIMUR.COM - Saling serang, ketika Kapten Vincent menuding dan mengaku memiliki bukti-bukti perselingkuhan istrinya.

Sang istri, Novita Condro juga mengaku memiliki bukti kekerasan secara verbal dari Vincent.

Dalam unggahan di Instagram Storynya, Novita menunjukkan gulungan kertas tebal yang disebutnya berisi caci maki dari Vincent.

"Sebanyak ini isinya caci makian. Belum dari yang dulu-dulu. Kenyang enggak?" tulisnya di akun @novitacondro.

"Ibu-ibu sosialita masih belain? Kalian cuma ketemu sesekali. Saya setiap hari ibu-ibu. Apalagi kalau anda di posisi saya. Saya jamin anda sudah angkat kaki," tulis Novita.

Novita kemudian juga mengunggah foto-foto percakapan dari para wanita yang mendukungnya karena menjadi korban dari kekerasan verbal.

Mendapat dukungan dari banyak wanita, Novita kemudian memberikan dukungan untuk mereka yang merasakan pengalaman serupa seperti dirinya, menjadi korban kekerasan verbal.

"Girls, my heart is with you. Us girls have to stay strong, because we are stronger than we think we are #endviolenceagainstwomen," tulisnya kemudian.

Di sisi lain, setelah sempat mengunggah tulisan "Pray for #Pebinor" YouTuber yang sering membagikan informasi tentang dunia penerbangan itu mengatakan keinginan untuk menyudahi rumah tangganya.

"Saya sudah terima kenyataan, saya tidak akan menulis apa-apa lagi, kita proses perpisahannya, nasi sudah jadi bubur," tulis kapten Vincent di Instagram Storynya.