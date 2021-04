Spesial Ramadan, Mal MaRi dan Nipah Hadirkan Diskon Up to 70 Persen

Menjelang hari raya Idul Fitri, Kalla Inti Karsa menggelar program berbelanja dengan penawaran menarik. Mal MaRi dan NIPAH Hadirkan Diskon up to 70 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Inti Karsa yang menaungi Nipah dan Mal Ratu Indah (MaRI) menghadirkan penawaran spesial demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menjelang hari raya Idul Fitri, Kalla Inti Karsa menggelar program berbelanja dengan penawaran menarik.

Di Nipah, program ini bertajuk Mozaic Ramadhan Deals up to 70 persen, dan di MaRI bertajuk Magic Ramadan Discount up to 70 persen.

Berbagai tenant di mall tersebut juga ikut serta meramaikan gelaran diskon besar-besaran ini.

Chief Operation Officer (COO) Kalla Inti Karsa, Ricky Theodores mengungkapkan bahwa di bulan Ramadan ini, Nipah dan MaRI juga aktif menggelar kegiatan bertema Ramadan.

Mesjid Baiturrahim yang terletak di Rooftop Garden Nipah dan Mesjid Babussalam yang terletak di lantai 2 MaRI menggelar shalat Tarawih berjamaah selama bulan Ramadhan.

Selain itu, untuk menemani momen ngabuburit pengunjung, Nipah menghadirkan gelaran Sunset Jazz.

“NIPAH kini menghadirkan sebuah pertunjukkan seru yang dapat menemani momen berbuka pengunjung, bertajuk Sunset Jazz, pengunjung dapat menikmati alunan musik jazz yang dibawakan oleh beberapa band lokal Makassar," ujar Ricky saat dikonfirmasi, Selasa (27/4/2021).

Gelaran tersebut berlangsung setiap hari Jumat dan Sabtu selama bulan Ramadhan, kegiatan ini akan menyapa seluruh pengunjung di Rooftop Garden, sehingga pengunjung dapat menikmati acara ini tanpa dipungut biaya.

