Kwon Mina Bikin Geger Dengan Foto Sakiti Diri Sendiri, Fans Jadi Khawatir

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Nama bintang K-Pop Kwon Mina jadi perbincangan publik.

Atas postingannya di akun media sosial miliknya, membuat Kwon Mina ramai jadi perhatian.

Bahkan para penggemar pun ikut khawatir atas Ungguhannya tersebut.

Ia mengunggah gambar dan foto yang menggambarkan menyakiti diri sendiri di halaman Instagram-nya.

Dilansir dari HITC.com, postingan tersebut telah dihapus, tetapi banyak penggemar telah melihatnya karena penyanyi tersebut memiliki 1 juta pengikut di platform media sosial.

Penggemar berbondong-bondong ke Twitter untuk membagikan perhatian mereka dan mengirimkan cinta dan harapan baik kepada Kwon Mina.

Kwon Mina paling dikenal sebagai anggota grup K-Pop AOA dan juga berakting dalam drama TV seperti Modern Farmer, dan All About My Mom.

Pada 26 April 2021, Kwon Mina membagikan postingan yang mengkhawatirkan di Instagram, yang menggambarkan melukai diri sendiri dan darah.

Sejak itu telah dihapus dari halamannya.

Menurut KPopChart.net, inilah yang dikatakan oleh caption di postingan tersebut: "Kenapa, ini kotor? Apakah ini membuat Anda jijik? Setiap kata yang Anda ucapkan membuat saya seperti ini. Oh, acara bunuh diri? Kalian bilang saya melakukan ini untuk mendapatkan simpati. Lalu mengapa Anda tidak memberikannya? Pergi ke psikolog? Saya sudah bertemu psikiater selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu mengapa saya menjadi gila? Apakah Anda semua pernah berada di posisi saya? Anda tidak tahu apa-apa tentang saya, tetapi Anda terus menginjak dan menghancurkan saya setiap hari. Saya mencoba yang terbaik dan hidup seperti orang bodoh. " Kwon memiliki 1 juta pengikut di Instagram, banyak di antaranya menggunakan Twitter untuk membahas situasinya dan mengirimkan ucapan selamat kepadanya.