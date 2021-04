FOTO: Beli 2 Hanya Rp 300 Ribu dan Diskon hingga 50% di Planet Surf MaRI

TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN

Karyawan menunjukkan beberapa kategori produk yang termasuk dalam promo yang digelar oleh Planet Surf Mal Ratu Indah, Minggu (25/4/2020). Saat ini outlet tersebut hadir dengan promo Buy 2 only IDR 300 K dan disc up to 50% untuk berbagi brand diantaranya Planet surf clothing, juice ematic, insight, spyderbilt, dan dragon. Promo ini berlangsung hingga awal bulan Mei mendatang.