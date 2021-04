Planet Surf TSM Diskon 50 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Planet Surf Trans Studio Mall Makassar (TSM) menawarkan promo kepada konsumen setianya selama bulan Ramadan 1442 Hijriyah.

Bertajuk Ramadan Hot Deals, Planet Surf TSM menawarkan Sale Up To 50 persen untuk setiap pembelian baju merk Spyderbilt, Insight, Juice Ematic, Planet Surf Clothing, No Fear, Volcom,Rip Curl dan Dragon.

"Promo berlaku untuk outfit pria maupun wanita, pengunjung dapat membeli pakaian dengan harga mulai Rp 140 ribu," ujar Team Sales Planet Surf TSM, Jumat (24/4/2021).

Tak hanya pakaian, promo diskon juga berlaku untuk accessories seperti ikat pinggang, kaos kaki, sandal, tas ransel, topi, dan sepatu.

Beberapa promo yang tidak kalah menarik lainnya berupa pembelian dua sandal merek Rip Curl kini sisa Rp 299 ribu, selain itu khusus Socks RipCurl hanya Rp 99 ribu dari harga Rp 749 ribu.

Kisaran harga untuk koleksi pakaian t-shirt maupun shirt dibanderol mulai dari harga Rp 60 ribu hingga 300 ribu. Sebelum diskon Rp 299 ribu sampai Rp 449 ribu.

Celana seharga Rp 70 ribu sampai Ro 700 ribu. Sebelum diskon Rp 499 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Jaket seharga Rp 95 ribu hingga Rp Rp 700 ribu, harga normal Rp599 ribu sampai Rp 1,6 juta.

Selain diskon up to 50 persen selected item, PlanetSurf memberikan gift free untuk setiap pembelanjaan merek Spyderbilt, Juice Matic, dan Insight.

Pembelanjaan minimal senilai Rp 1,9 juta khusus merek Spyderbilt, mendapatkan voucher diskon 20 persen dan voucher tersebut dapat digunakan untuk pembelanjaan selanjutnya.