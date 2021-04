Netizen Anggap Nathalie Holscher Settingan Posting Tangisan karena Bakal Keluarin Single

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Istri komedian ternama Sule, Nathalie Holscher tiba-tiba membuat heboh dengan postingannya beberapa hari lalu.

Karena postingannya yang terkesan menggiring opini tentang isu rumah tangganya.

Respon Warganet pun beragam.

Banyak yang menduga tentang rumah tangga Sule dan Nathalie, adapula yang menganggap hal itu Settingan.

Dilansir dari Tribunnews.com, belum lama ini Nathalie Holscher, istri komedian Sule, mengunggah wajah sedih. Ia seperti baru saja menangis.

"Enough is enough, i'm done ! (Cukup sudah cukup, saya selesai)," tulis Nathalie sebagai keterangan.

Tak lama kemudian, Nathalie menghapus foto kebersamaannya dengan sang suami. Hanya menyisakan foto bersama si bungsu Ferdinan Andriansyah.

Gara-gara postingan tersebut, muncul gosip yang menyebut rumahtangganya dengan Sule sedang ada masalah.

Belakangan diketahui Nathalie Holscher melakukan sesi rekaman lagu dari postingan foto terbaru di instagramnya.

"Ya allahh!" tulis Nathalie sebagai keterangan, Selasa (20/4/2021).