Paket Buka Puasa Four Points Makassar Rp 158 Ribu

penampakan menu buka puasa Four Points Makassar seharga Rp 158 Ribu per pax

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Bulan Suci Ramadan selalu dirindukan.

Berbuka puasa bersama tampaknya sudah menjadi tradisi bagi banyak kalangan.

Mulai dari buka bersama keluarga besar, teman, kolega ataupun komunitas.

Ramadan menjadi momen untuk menyambung tali silaturrahmi dengan banyak orang.

Nah, bagi Anda yang ingin menikmati buka puasa harga terjangkau, Four Points by Sheraton Makassar menghadirkan promo Ramadan Buffet Package.

Paket ini terdiri dari 125 pilihan menu all you can eat.

Sajian menunya khas lokal serta ala Timur Tengah.

"Hanya Rp 158 ribu nett per orang," General Manager, I Gede Sujana selaku, Kamis (14/4/2021).

Doorprize 1 Unit Motor

Menariknya, lanjut I Gede Sujana, mendapatkan kupon doorprize satu unit motor.

"Kupon ini akan diundi pada akhir Ramadan," ujarnya.

Paket Kamar Rp 880 Ribu

Selain paket buka puasa, I Gede Sujana menyampaikan, pihaknya juga menawarkan paket kamar.

Bertajuk Ramadan Kareem 2021, harga kamar hanya Rp 880 ribu per malam.

"Sudah termasuk sahur atau sarapan pagi dan buka puasa untuk 2 orang," katanya.

I Gede menambahkan, berlokasi di jalan Andi Djemma Makassar, Four Points dilengkapi sarana nyaman.

Dimana, terdapat fasilitas mushollah luas, lobby adem serta parkiran memadai.

"Sangat pas bagi untuk berbuka puasa di bulan penuh berkah Ramadan Kareem 2021," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit