SuperM Luncurkan Video Musik We DO Well Together, Ini Maknanya

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Pandemi virus corona belum juga berakhir.

Adanya virus ini mampu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih menjaga diri dari paparan virus ini.

Mulai dari hidup bersih hingga menjaga jarak serta mengenakan masker.

Pesan penting ini pun dibawakan secara tersirat oleh gup K-Pop yang fenomenal, SuperM.

Grup itu baru saja meluncurkan video musik bertitel We DO.

Berkolaborasi dengan Prudential Indonesia, video SuperM ini menggaungkan semangat hidup sehat

Lewat video musik dan tari itu, Prudential dan SuperM mengajak masyarakat untuk tetap aktif dan sehat dengan cara yang menyenangkan lewat kampanye We DO Well Together.

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) memperkuat komitmennya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dengan merilis lagu dan video musik We DO.

“Kami memahami besarnya tuntutan untuk menjaga kesehatan diri, terutama di masa pandemi yang masih berlangsung. Sebagai bagian dari kampanye ‘We DO Well Together’, Prudential meluncurkan lagu dan video musik ‘We DO’ bersama SuperM. Ini untuk melanjutkan fokus dalam menyehatkan masyarakat dengan cara yang menyenangkan, bersama-sama, sambil memanfaatkan tren yang digemari banyak orang – khususnya para generasi muda,” tutur Luskito.

Pandemi memang telah mengubah keseharian kita dengan sangat drastis dan menyebabkan tantangan besar pada kesehatan, baik fisik maupun mental.