Promo JSM Hypermart Berikan Sejumlah Diskon Menarik Pekan Ini, Apa Saja?

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kabar baik bagi para pencari diskonan weekend.

Saat ini terdapat promo JSM Hypermart mulai 9-12 April 2021.

Sesuai namanya, promo JSM Hypermart pekan ini merupakan istilah umum yang digunakan konsumen untuk menyebut promo hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

Akan tetapi, Hypermart memberikan satu hari lagi agar Anda bisa lebih lama memanfaatkan promo JSM Hypermart pekan ini.

Jadi Anda masih punya banyak kesempatan untuk memanfaatkan promo belanjanya di awal bulan.

Lewat promo JSM Hypermart pekan ini, pelanggan bisa mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih miring dari pada hari biasanya.

Seperti promo JSM Hypermart 9-12 April 2021 menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari.

Seperti buah-buahan, daging, aneka minuman, makanan beku, susu, mi instan, camilan, bumbu masak dan masih banyak lagi.

Minyak goreng 2 liter senilai Rp 23 ribu, snack diskon 25 persen, hingga popok Rp 40 ribuan.

Apel red del usa per 100 gr senilai Rp 3 ribu, Alpukat per 100 gr Rp 2 ribu, Pear singo per 100 gr Rp 3 ribu.