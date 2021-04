Jelang Ramadan, Harga Pangan di Bone Stabil

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Jelang ramadan, harga kebutuhan pangan di Pasar Palakka Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) stabil.

Hanya beberapa kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan, yaitu kentang dan cabai keriting.

Seorang pedagang Enal, menyebut harga kentang naik dari Rp 10 ribu per kilogram menjadi Rp 15 ribu

per kilogram.

"Kenaikannya Rp 5 ribu sejak minggu lalu. Mungkin pengaruh gagal panen bulan 12 lalu," sebutnya Jumat (9/4/2021).

Harga cabai keriting naik menjadi Rp 38 ribu per kilogram. Sebelumnya, seminggu lalu masih Rp 30 ribu per kilogram.

Untuk harga cabai besar juga mengalami kenaikan.

Harganya dari Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 30 ribu per kilogram

Lanjut Enal, harga cabai rawit saat ini masih tergolong tinggi. Harganya Rp 70 ribu per kilogram.

"Sudah lama bertahan Rp 70 ribu per kilogram. Pernah Rp 90 ribu per kilogram," katanya.

Harga jahe turun dari Rp 40 per kilogram menjadi Rp 22 ribu per kilogram. Tomat Rp 7 ribu per kilogram.