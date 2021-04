Kuliner Ramadan Amaris Panakkukang hanya Rp 50 Ribu All You Can Eat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hotel mulai gencar menawarkan promo Ramadan.

Salah satunya Amaris Hotel Panakkukang Makassar.

Manajemen telah menyiapkan paket apik bagi tamu dan pengunjung setia.

Salah satunya, Kuliner Ramadan alias Kurma.

Dibanderol Rp 50 ribu per orang.

Pengunjung sudah bisa menikmati paket all you can eat.

Paket ini terdiri dari ta'jil, appetizer, main course, dessert.

Menariknya, manajemen menawarkan promo buy 10 free 2.

Tak hanya kuliner, paket kamar yang ditawarkan juga bisa jadi pilihan menarik.

"Kami hadir dengan promo spesial yakni Rp 300 ribu nett termasuk sahur dan takjil," kata

Sales Executive, Putri Ayu Andira.

Paket tersebut juga sudah termasuk gratis secangkir kopi di Kaganga Cafe.

"Termasuk gratis full service di Rockin barbershop," ujarnya.

Menurut Ayu, dengan segala penawaran yang dihadirkan diharapkan mendongkrak okupansi hotel.

Seperti diketahui, okupansi hotel anjlok drastis sejak pandemi covid-19 merebak.

"Promo berlaku selama Ramadan," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit