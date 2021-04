Ini Sinopsis & Link Nonton Online Now You See Me, Bioskop Trans TV Malam Ini, Aksi Pesulap

Now You See Me

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat Anda penyuka film aksi, ada yang menarik di Bioskop Trans TV malam ini.

Film aksi bernuansa sulap.

Film 'Now You See Me' diproduksi oleh K/O Paper Products dan didistribusikan oleh Summit Entertainment.

Bioskop TRANS TV malam ini bakal menayangkan Film 'Now You See Me'.

Film 'Now You See Me' bakal tayang di Live TRANSTV.

Film thriller Amerika Serikat ini telah dirilis pada 2013 lalu.

Ada baiknya, sebelum menonton, Anda mengetahui sinopsis dari film 'Now You See Me'.

Dikutip TribunWow.com dari Wikipedia, Senin (16/9/2019), film 'Now You See Me' disutradarai oleh Louis Leterrier.

Film berdurasi 115 menit ini dilanjutkan sekuel 'Now You See Me 2' atau 'Now You See Me Too' yang dirilis pada 2016.