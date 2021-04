Heboh Sehun EXO Jadi Bintang Drama Bareng Song Hye Kyo, Ini Profil atau Data Dirinya, Usia 26 Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar gembira buat penggemar Kpop.

Kali ini, salah satu Kpop Idol Sehun EXO, akan muncul dalam drama terestrial.

Oh Sehun atau Sehun EXO akan muncul dalam drama terestrial untuk pertama kalinya semenjak debut bersama EXO.

Sehun yang juga disebut sebagai maknae devil atau maknae exo karena sering berbuat jahil kepada para hyung-nya di EXO ini akan tampil di drama yang juga dibintangi Song Hye Kyo, Now We Are Breaking Up.

Sehun pertama kali muncul di web drama EXO Lives Next Door bersama anggota EXO lainnya di tahun 2015.

Drama itu dulu juga dibintangi oleh Moon Ga Young.

Di tahun 2018 dia sempat muncul dalam web seri berjudul Dokgo Rewind.

Sehun akan berperan sebagai desainer baru di tim desain sebuah perusahaan mode dalam drama tersebut.

Dalam drama, ia berencana untuk menyelaraskan aktingnya dengan Song Hye Kyo sebagai pemimpin tim desain Ha Young Eun dan Choi Hee Seo sebagai direktur umum tim desain, Hwang Chi Sook.

Selain Sehun, Yura Girl's Day juga disebut akan ikut bergabung dalam drama yang dibuat oleh sutradara Lee Gil Bok, dengan penulis naskah Je In ini.