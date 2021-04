Benarkah Makan Banyak Micin Bikin Seseorang Jadi Bodoh? Begini Penjelasannya

TRIBUNTIMUR.COM - Masyarakat saat ini sudah lama mengenal monosodium glutamat (MSG) atau vetsin atau micin.

Kristal berwarna putih yang terbuat dari asam glutamat ini terbentuk dari ekstraksi asam glutamat dan merupakan campuran antara sodium serta glutamat.

MSG akan memberikan rasa umami atau “gurih yang enak” pada makanan.

MSG merupakan penguat rasa, menghasilkan rasa gurih yang terasa dalam dan sedikit seperti daging.

Glutamat adalah bahan penting dalam MSG. Glutamat merupakan salah satu jenis asam amino yang terdapat dalam banyak bahan makanan seperti tomat, keju parmesan, jamur, kecap, ikan-ikanan, dan rumput laut.

Namun, ada banyak sekali kontroversi terkait MSG ini. Salah satunya, MSG dipercaya berdampak buruk bagi kesehatan.

Ada juga rumor yang mengatakan bahwa mengonsumsi MSG bisa mengurangi kecerdasan. Benarkah itu?

Kontroversi MSG

Kontroversi soal MSG berawal pada 1968. Seperti dilansir US News, seseorang kala itu mengirimkan surat pada editor New England Journal of Medicine pada 1968.

Sang pengirim mengatakan bahwa dirinya mengalami beberapa gejala tak mengenakkan setelah makan masakan China.